إطلالة النجمة الهندية عليا تسرق الأضواء في أسبوع الموضة

لفتت النجمة الهندية عليا بهات أنظار الحضور في أسبوع الموضة بميلانو، بإطلالة حملت طابع الفخامة الممزوج بالجرأة، حيث اختارت معطفًا فاخرًا من الفرو بتصميم كلاسيكي يضفي حضورًا قويًا وأناقة لافتة، ونسقته مع فستان من الحرير الناعم الذي أضاف لمسة أنثوية رقيقة توازن بين الرقي والنعومة.

واعتمدت في إطلالتها على تفاصيل دقيقة عززت من جاذبيتها مثل الجوارب التي منحت اللوك لمسة عصرية غير تقليدية، فيما اكتمل المشهد بإطلالة جمالية متناسقة من حيث تسريحة الشعر والمكياج الذي ركّز على الملامح الطبيعية.

هذا الظهور عكس بوضوح توجهات الموضة العالمية التي تمزج بين الفخامة الكلاسيكية واللمسات الحديثة، وأكد مرة أخرى قدرة النجمات على تحويل السجادة الحمراء إلى منصة تعكس شخصيتهن وتواكب أحدث الصيحات.