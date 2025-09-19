تابعوا عكاظ على
Hair flicks تتصدر ترند الشعر لخريف 2026
Hair flicks تتصدر ترند الشعر لخريف 2026
أصبح ترند خصل الشعر المثبتة على الجبهة او hair flicks من أبرز صيحات الشعر لعام ٢٠٢٥ ويمتد تأثيره لخريف ٢٠٢٦ إذ يضيف لمسة أنثوية وعصرية للإطلالات اليومية والخاصة ويتيح تصميم أشكال فنية متنوعة تناسب جميع أطوال الشعر ولون البشرة.

وتعتمد التقنية على تثبيت خصل رقيقة بطريقة تموّج أو خطوط دقيقة باستخدام جل أو مثبت خفيف لتظهر كإطار ناعم للوجه.

ويرى خبراء التجميل أن هذا الترند يعكس لمسة إبداعية للشعر ويتيح حرية التلاعب بالمظهر دون الحاجة لتغييرات دائمة، كما أنه يتناغم مع مختلف تسريحات الشعر من الشعر المنسدل حتى الكعكة العالية مما يجعله خياراً مفضلاً للباحثات عن تحديث سريع لمظهرهن.

