الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل عروض الأزياء في أسبوع نيويورك

يشهد عالم الأزياء تحولاً ملحوظاً مع دخول الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد إلى العروض العالمية، حيث اعتمد عدد من المصممين خلال أسبوع الموضة في نيويورك على هذه التقنية لإثراء عملية الإبداع وإعادة صياغة تجربة العرض.

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة خلف الكواليس بل أصبح جزءاً من المشهد البصري، من خلال ابتكار تصاميم رقمية غير تقليدية، وتوليد خلفيات افتراضية متحركة تعزز من حضور القطع المعروضة، إضافة إلى ابتكار تجارب تسوق غامرة تسمح للجمهور بالتفاعل مع الأزياء عبر بيئات ثلاثية الأبعاد.

هذا التوجه يعكس تزايد اهتمام الصناعة بدمج التكنولوجيا المتقدمة في كل مراحلها، ابتداءً من الفكرة الأولية وحتى الوصول إلى المستهلك، ويطرح في الوقت نفسه أسئلة حول دور المصمم التقليدي وحدود الإبداع البشري أمام القدرات الحسابية للأنظمة الذكية.