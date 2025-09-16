صعود ستايل الستريت وير بين الشباب في الشرق الأوسط

يشهد ستايل الأزياء اليومية المعروف بالـ «ستريت وير» حضوراً متزايداً في المنطقة، خصوصاً بين الشباب في السعودية والإمارات، إذ أصبح يمثل أسلوب حياة أكثر من كونه مجرد موضة عابرة.

هذا التوجه يعكس رغبة الجيل الجديد في تبنّي مظهر عملي ومريح يجمع بين الطابع العصري والتأثيرات الثقافية العالمية، مع إضافة لمسات محلية تمنحه هوية مميزة.

العديد من المصممين الشباب بدأوا يستلهمون من التراث واللغة البصرية في الشارع العربي لتقديم تصاميم قادرة على منافسة الماركات العالمية، سواء من خلال الطبعات أو القصات أو حتى اختيار الألوان.

ورغم الإقبال المتزايد، لا يزال هناك جدل بين من يرى في هذا النمط دليلاً على الانفتاح والتجديد، وبين من يعتبره ابتعاداً عن الأناقة التقليدية التي اعتاد عليها المجتمع.

ومع ذلك فإن الحضور القوي للستريت وير في المحافل والأسواق الإقليمية يؤكد أنه يتجه ليكون عنصراً أساسياً في مشهد الموضة بالشرق الأوسط.