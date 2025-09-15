صورة تثير الجدل بسبب تغير ملامح مايلي سايروس !

في الآونة الأخيرة، أثارت صور جديدة لمايلي سايرس موجة من الدهشة بين معجبيها، إذ أظهرت ملامحها تغيراً ملحوظاً، مما دفع البعض للتساؤل عن الأسباب وراء هذا التغيير المفاجئ.

في جلسة تصوير حديثة، ظهرت سايرس بإطلالة جريئة، هذه الصور أثارت ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أبدى البعض إعجابهم بإطلالتها، بينما عبر آخرون عن قلقهم من التغيرات الواضحة في ملامحها.

من بين التغيرات الملحوظة، لوحظ أن سايرس قد خضعت لتعديلات تجميلية، مثل تركيب قشور الأسنان (فينيرز) التي أثرت على شكل فمها، إضافة إلى تغييرات في ملامح وجهها، مثل إزاله شعر حاجبيها وحقن الفيلر في وجنتيها مما جعلها تبدو مختلفة عن مظهرها السابق.

على الرغم من أن سايرس لم تؤكد أو تنفي هذه التعديلات، إلا أن ردود فعل جمهورها كانت متباينة، إذ عبر البعض عن قلقهم من التغيرات، بينما أبدى آخرون إعجابهم بإطلالتها الجديدة.