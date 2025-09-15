تابعوا عكاظ على
Google News Account
بين الجرأة والرقي.. نجمات يتألقن بالأحمر في حفل الإيمي
بين الجرأة والرقي.. نجمات يتألقن بالأحمر في حفل الإيمي
بين الجرأة والرقي.. نجمات يتألقن بالأحمر في حفل الإيمي
بين الجرأة والرقي.. نجمات يتألقن بالأحمر في حفل الإيمي
تابعوا عكاظ على
Google News Account

شهد حفل توزيع جوائز الإيمي حضور لافت لمجموعة من النجمات اللاتي اخترن اللون الأحمر لوناً أساسيّاً لإطلالاتهن على السجادة الحمراء، في خطوة عكست قوة هذا اللون وقدرته على إبراز الأناقة والفخامة.

من أبرزهن النجمة سيلينا غوميز التي تألقت بفستان أحمر ناصع منحها حضوراً متوهجاً وجاذبية خاصة، فيما اختارت سيدني سويني تصميماً أحمر أنيقاً مزيناً بتفاصيل ناعمة أبرزت أنوثتها بأسلوب راقٍ.

هذا التوافق في اختيارات النجمات أظهر حضور اللون الأحمر واحداً من أبرز صيحات الحفل، إذ جسّد مزيجاً بين الجرأة والرقي، وأضفى لمسة كلاسيكية متجددة على الأمسية.

أخبار ذات صلة
 
صورة تثير الجدل بسبب تغير ملامح مايلي سايروس !
صورة تثير الجدل بسبب تغير ملامح مايلي سايروس !
المشاهير والإبر الصينية.. بين الصحة والطاقة الطبيعية
المشاهير والإبر الصينية.. بين الصحة والطاقة الطبيعية