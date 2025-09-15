مولي غوردون تستحضر إطلالة ماريا كاري بفستان من أرماني

لفتت الممثلة مولي غوردون الأنظار على السجادة الحمراء لحفل الإيمي بإطلالة كلاسيكية مميزة اختارت لها فستاناً عتيقاً من أرشيف جورجيو أرماني تعود مجموعته إلى خريف وشتاء 1996، وهو التصميم ذاته الذي ارتدته النجمة العالمية ماريا كاري في عام 1996 خلال افتتاح أحد متاجر أرماني في نيويورك.

الفستان تميز بخطوطه العريضة بالأبيض والأسود وقصته المستقيمة من دون أكمام ما أضفى مظهراً راقياً يجمع بين الطابع العصري واللمسة الكلاسيكية.

هذه الإطلالة شكّلت لحظة استحضار لواحدة من أبرز لحظات الموضة في التسعينات، وأكدت حضور صيحة الأزياء العتيقة على منصات المناسبات الكبرى.