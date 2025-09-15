لإطلالة متألقة وأنيقة.. شرابات مطرّزة بالكريستال

تتصدر الشرابات المطرزة بالكريستال صيحات الموضة هذا الموسم، إذ أضاف المصممون لمسات براقة لإضفاء الفخامة والجاذبية على الإطلالات.

وظهرت الشرابات بأنماط متنوعة تشمل التفاصيل الكريستالية على الجوانب والأطراف لتضفي لمسة فنية وراقية، كما ساهمت هذه التصاميم في تحويل القطع العادية إلى عناصر بارزة تلفت الأنظار وتعكس ذوقاً رفيعاً وجرأة في اختيار الإكسسوارات المميزة.

تنسيق الشرابات المطرزة بالكريستال يحتاج لموازنة بين البريق والبساطة لتجنب المبالغة في الإطلالة، ويمكن تنسيقها مع فساتين قصيرة أو تنانير بسيطة بلون موحد لإبراز التفاصيل الكريستالية، كما يمكن ارتداؤها مع أحذية بالكعب المتوسط أو العالي لإضافة طول وأناقة على شكل الساقين.

وفي الإطلالات الكاجوال يمكن دمجها مع أحذية مسطحة أو سنيكرز بسيط مع ألوان حيادية مثل الأسود أو البيج لإبراز الشرابات نفسها، كما ينصح بتجنب إكسسوارات براقة أخرى حتى تظل الشرابات محور الانتباه وتكون الإطلالة متناسقة وراقية.