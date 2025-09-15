جدل حول نصائح موضة موجهة للنساء فوق سن الخمسين

أثارت خبيرة الموضة البريطانية نيريس تفاعلاً واسعاً على منصة تيك توك بعد نشرها مقطعاً مصوراً وجهت فيه نصائح موجهة للنساء فوق سن الخمسين بشأن القطع التي ترى أنه من الأفضل الاستغناء عنها في خزانة الملابس.

أوضحت نيريس أن بعض القطع مثل السترات الصوفية الفضفاضة والكارديغان المعروف بالـ «waterfall» تمنح مظهراً يوحي بالاستسلام وفقدان الاهتمام بالأناقة، ما ينعكس سلباً على الصورة العامة للمرأة.

بالمقابل، أكدت أن هناك خيارات بديلة تضفي حيوية وأناقة أكبر مثل الجواكيت الخفيفة الشفافة، الجينز عالي الخصر بتصاميم معاصرة، والحقائب الكلاسيكية التي تعود هذا الموسم بروح متجددة.

حديثها فتح نقاشاً واسعاً بين مؤيدين اعتبروا أن الموضة لا ترتبط بعمر محدد، بل بتفاصيل تعزز الثقة بالنفس، ومعارضين رأوا أن هذه الآراء تقيّد حرية النساء، وتفرض عليهن معايير صارمة لا تراعي الراحة والاختيارات الشخصية.