أمل كلوني تخطف أنظار «البندقية»

شهد مهرجان البندقية السينمائي حضوراً لافتاً للمحامية والناشطة الحقوقية أمل كلوني التي اختارت الظهور بفستان من مجموعة Balmain ريزورت 2026.

جاء التصميم بأسلوب Halter-neck متوسط الطول وبدرجة أصفر ناعمة عُرفت باسم butter yellow، وهو لون يتماشى مع توجهات صيحات الخريف والشتاء المقبلة التي تعتمد على الألوان الهادئة ذات اللمسة الدافئة.

أضاف الفستان لمسة كلاسيكية معاصرة بفضل الحزام العريض الذي أبرز الخصر ومنح الإطلالة هيكلاً متناسقاً، فيما جاءت المجوهرات الفاخرة لتكمل المشهد العام وتمنح اللمسة النهائية من الرقي.

هذا الظهور عزز مكانة أمل كلوني أيقونةً للأناقة تجمع بين البساطة والفخامة، وتواكب خطوط الموضة العالمية في أهم المحافل الفنية.