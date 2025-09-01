تابعوا عكاظ على
الكوشن فاونديشن خيار لعناية يومية بالبشرة
الكوشن فاونديشن هو منتج مكياج مبتكر يجمع بين كريم الأساس والعناية بالبشرة في عبوة مدمجة، ويتميز بتركيبته السائلة المحبوسة داخل إسفنجة ناعمة، مما يسهل تطبيقه ويوفر تغطية طبيعية ومتجانسة.

يعود أصل الكوشن فاونديشن إلى كوريا الجنوبية، إذ أصبح جزءاً أساسياً من روتين الجمال الكوري بفضل خفته وسهولة حمله وتطبيقه. يتميز بتركيبته التي تحتوي على مكونات مفيدة للبشرة مثل حمض الهيالورونيك والنياسيناميد، مما يساعد في ترطيب البشرة وتوحيد لونها. كما أن العديد من هذه المنتجات تحتوي على حماية من الشمس بفضل احتوائها على عامل حماية من الشمس (SPF).

يُعتبر الكوشن فاونديشن خياراً مثالياً للمكياج اليومي، خصوصاً لأولئك الذين يبحثون عن تغطية خفيفة إلى متوسطة مع لمسة نهائية طبيعية. كما أنه مناسب للمبتدئين في عالم المكياج بفضل سهولة استخدامه ونتائجه السريعة.

