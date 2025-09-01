المغطس الثلجي للبشرة يعزّز النضارة ويقلّل الانتفاخ

المغطس الثلجي للبشرة هو تقنية جمالية تعتمد على غمر الوجه في ماء بارد أو استخدام مكعبات الثلج مباشرة على الجلد بهدف تحفيز الدورة الدموية وتحقيق فوائد متعددة للبشرة.

من أهم الفوائد هي تقليل الانتفاخ والهالات السوداء، إذ يساعد الثلج في تقليص الأوعية الدموية وتحفيز الدورة الدموية مما يساهم في تقليل التورم والاحمرار، كما يعمل على تحسين مظهر المسام من خلال تقليص حجمها مما يقلل من ظهورها ويمنع تراكم الزيوت وبالتالي يقلل من احتمالية ظهور حب الشباب.

إضافة إلى مكافحة الالتهابات، والاحمرار الناتج عن حب الشباب خصوصاً الأنواع الالتهابية مثل الخراجات والبثور مما يسرع من عملية الشفاء ويساهم في منح البشرة مظهرًا نضرًا ومشدودًا ويحافظ على نضارتها وحيويتها بشكل طبيعي وآمن.