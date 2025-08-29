عودة الجينز بلمسة عصرية مع كيندال جينر

شهدت مدينة لوس أنجلوس ظهور كيندال جينر بإطلالة لافتة أعادت معها موضة الجينز إلى الواجهة ولكن بلمسة أكثر عصرية تجمع بين القصّة الكلاسيكية الملتصقة بالجسم والراحة العملية التي تميّز التصاميم الحديثة.

اختارت جينر تنسيق الجينز مع حذاء مسطح من علامة The Row باللون الأحمر الفراولي، ما أضفى لمسة نابضة بالحياة على مظهرها اليومي وأعاد صياغة اتجاهات أزياء الشارع بروح متجددة.

هذه الإطلالة تعكس عودة تدريجية لأسلوب “Y2K” لكن بقراءة أكثر توازنًا تراعي الأناقة والراحة معًا، وهو ما يعكس التحولات الراهنة في الموضة حيث لم تعد الراحة نقيضًا للأناقة بل جزءًا أساسيًا منها.