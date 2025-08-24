برزت هذا الأسبوع الجاكيتات الصوفية المنقوشة كأكثر القطع رواجًا لموسم الخريف، حيث اعتمدتها دور الأزياء بتصاميم متنوعة ما بين القصات الواسعة Oversized التي تمنح طابعًا عمليًا مريحًا والقصات القصيرة Cropped التي تبرز الخصر وتضفي لمسة عصرية على الإطلالة.

النقشة الكلاسيكية للـ plaid عادت بتدرجات ألوان جديدة تخرج عن النمط التقليدي للأحمر والأسود لتشمل الرمادي والأزرق وحتى الدرجات الترابية الدافئة، ما جعلها أكثر مرونة في التنسيق.

هذه الجاكيتات أثبتت قدرتها على الانتقال من الإطلالة النهارية الكاجوال مع الجينز والأحذية الرياضية إلى الإطلالة الرسمية المسائية عند تنسيقها مع فساتين بسيطة أو بناطيل مستقيمة القصة، لتؤكد مكانتها كقطعة أساسية في خزانة الخريف والشتاء.