شهدت منصات عروض كوبنهاغن للأزياء هذا الأسبوع عودة لافتة للتنورة الراقصة المعروفة بالـ Skater Skirt التي ارتبطت بموضة المراهقين في بدايات الألفية، لكنها تعود اليوم بروح جديدة أكثر نضجًا.

المصممون أعادوا تقديمها بقصات أكثر مرونة وانسيابية تسمح بدمجها مع قطع كلاسيكية مثل الجاكيتات ذات الأزرار الخشبية، إلى جانب أحذية منخفضة الكعب تمنح مظهرًا عمليًا أنيقًا في الوقت نفسه.

هذه العودة لا تأتي فقط من باب الحنين إلى صيحات سابقة، بل تحمل توجهًا واضحًا نحو إعادة تدوير العناصر القديمة بأسلوب يتماشى مع ذوق المرأة العصرية التي تبحث عن مزيج من الراحة والأناقة في إطلالاتها اليومية.

