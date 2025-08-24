ظهرت ديما الأسدي في أحدث إطلالاتها على إنستغرام بفستان أزرق ملكي طويل ضيّق القصة بأكمام طويلة ينسدل بنعومة على القوام مع لمسات درابية جانبية أضافت لمسة فنية أنيقة للفستان. التصميم تميّز برقبة عالية مزيّنة بعقدة مرصعة برّاقة منحت الإطلالة بعدًا ملكيًا بارزًا.

اختارت حقيبة صغيرة بيضاء حملتها بيدها لتكسر حدة اللون وتضيف توازنًا بسيطًا، فيما جاء المكياج بملامح حادة مع تسريحة شعر مشدود إلى الخلف عززت حضورها القوي والراقي.

الإطلالة حملت طابعًا مسائيًا لافتًا جمع بين البساطة في التفاصيل والفخامة في اللون، لتؤكد مرة أخرى أسلوب ديما القائم على إبراز الأناقة العصرية بروح ملكية واضحة.