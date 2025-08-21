في أحدث توجهات الموضة، يبرز ترند Nonnacore، الذي يستلهم الإطلالات التقليدية للجدة الإيطالية ويعيد تقديمها بأسلوب عصري معاصر.





يعتمد هذا الترند على الحجاب الحريري الملون الذي يُربط على الرأس، ويُعد عنصراً جمالياً متكاملاً يضيف دفئاً ورُقياً للإطلالة دون الحاجة لتكلفة مرتفعة.





يتميز هذا الاتجاه بالمرونة، إذ يمكن ارتداء الحجاب كوشاح على الرأس أو استخدامه كحزام أو قطعة تكميلية للملابس، ما يجعله عملياً ومناسباً للتكيف مع تغير المواسم من الصيف إلى الخريف.

يحظى هذا الأسلوب باهتمام واسع بين المشاهير، حيث يجمع بين روح النوستالجيا للزمن القديم وحداثة التصميم، مؤكداً على قدرة الموضة على المزج بين الأصالة والابتكار في آن واحد.