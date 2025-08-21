في المشهد الحالي للأزياء عاد فن الكروشي الدانتيل التقليدي من بولندا ليصبح نقطة اهتمام عالمية.

هذا الفن الذي توارثته النساء في القرى منذ أكثر من قرن، كان يُستخدم قديماً في تزيين المفارش والأوشحة، لكنه اليوم أصبح جزءاً من قطع عصرية مثل فساتين الزفاف والبلوزات والملابس الداخلية الفاخرة.

ما يميّز هذه الحرفة أنها يدوية بالكامل، وتستغرق ساعات طويلة من العمل الدقيق، ما يجعل أسعارها تصل أحياناً إلى مستويات مرتفعة تتجاوز الألف دولار للقطعة الواحدة.

هذا الإحياء لا يقتصر على قيمته الجمالية فحسب، بل يعكس أيضاً عودة الاهتمام بالتراث المحلي كجزء من صياغة الموضة المعاصرة التي تبحث عن الأصالة واللمسة الإنسانية في زمن يغلب عليه الإنتاج الصناعي.