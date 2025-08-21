في ظهورها الأخير، جسّدت النجمة الهندية ديا ميرزا مفهوم الأناقة المسؤولة من خلال فستان مستوحى من الطبيعة والغابات، صممته أنيتا دونغري بعناية لافتة.

الفستان لم يكن مجرد قطعة فنية تحمل جماليات راقية، بل كان انعكاسًا لتوجه عالمي يتبنى فكرة الأزياء المستدامة، حيث تمتزج التفاصيل الجمالية مع قيم تحافظ على البيئة وتدعم الحرفية الواعية.

اختيار ميرزا لهذا التصميم عزز صورتها كرمز يوازن بين الرقي والالتزام الأخلاقي، ليؤكد أن الموضة لم تعد تقتصر على الإبهار البصري فحسب، بل أصبحت وسيلة لإيصال رسالة إنسانية وبيئية تعكس وعيًا متزايدًا في صناعة الأزياء المعاصرة.