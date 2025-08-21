في أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي في إنستغرام، اختارت جومانا مراد إطلالة أنيقة وعصرية تجلت في فستان قصير مطبوع بخطوط عرضية بالأبيض والأسود، ما أضفى عليها جاذبية كلاسيكية مميزة.

لقد أضفت إلى إطلالتها لمسة ملفتة عبر حقيبة يد صفراء اللون، شكلت تباينًا لونيًا حيويًا أعطى المظهر عمقًا ولمسة من الحيوية.

من الناحية الجمالية، بدا الماكياج دقيقًا ومنسجمًا مع ألوان الفستان، وأبرزت الخصل المنسدلة من شعرها بشكل أنيق ناعماً يعزز من جمالية الإطلالة.

هذه اللمسات أكملت صورة متوازنة بين الجرأة والرقي، حيث نجحت في المزج بين الطابع الكلاسيكي للفستان المربع الألوان وبريق الصيحة العصرية للشنطة الجريئة.