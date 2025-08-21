تابعوا عكاظ على
برزت في الأسابيع الأخيرة ظاهرة لافتة في صياغة التصاميم المعاصرة، حيث اعتمد العديد من المصممين على إدخال صور حقيقية لأزهار الأوركيد ضمن الأقمشة والقصات بأسلوب مباشر وحسي.

هذا التوجه أعطى للقطع بعداً بصرياً قوياً يجمع بين الطبيعة والفن، ويمنح الملابس حضوراً مميزاً يختلف عن الأنماط التقليدية للزهور التي اعتمدت غالباً على الرسومات أو التطريز.

ما يميز الأوركيد تحديداً هو رمزيتها المرتبطة بالرقي والجمال الغامض، الأمر الذي جعلها عنصراً مثالياً لابتكار تصاميم تحمل طابعاً أنثوياً رفيعاً وفي الوقت نفسه معاصراً.

ومع تزايد الإقبال على هذه الصياغات، يُتوقع أن يستمر حضورها حتى موسم ربيع وصيف 2026، لتشكل أحد أبرز الملامح الطبيعية في مشهد الموضة العالمي.

