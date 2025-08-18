لورا وير تولّت منصب الرئيس التنفيذي لمجلس الأزياء البريطاني في أبريل 2025 خلفًا لكارولين راش، وجاء اختيارها بفضل خبرتها الطويلة في الصحافة والإدارة الإبداعية.

منذ استلامها المنصب اتخذت قرارات جريئة أبرزها إلغاء رسوم المشاركة في أسبوع الموضة بلندن، وتأمين تمويل إضافي لبرنامج NewGen وزيادة المنح الدراسية للمصممين الشباب.

كما أطلقت مبادرة Fashion Assembly لربط المصممين بمدارسهم وتشجيع المواهب خارج لندن. رؤيتها تقوم على «إعادة التهيئة» وإدخال الموضة البريطانية في عصر جديد أكثر دعمًا وشمولية، وقد ظهرت النتائج مبكرًا بزيادة عدد العروض لموسم ربيع وصيف 2026 واستقطاب اهتمام عالمي متجدد.