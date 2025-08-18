في حفلها الأخير بمسرح Forum de Beirut، تألقت الفنانة أصالة نصري بفستان طويل باللون الأزرق الملكي مع كورسيه ذهبي مزين بأحجار ملونة سبق أن ارتدته في إطلالة سابقة باللون الأبيض.

أضاف الكورسيه لمسة من الجرأة والأنوثة كما اكتملت الإطلالة بمجوهرات مميزة وتسريحة شعر أنيقة مع ضفيرة كبيرة ومكياج شرقي دافئ منحها فخامة ورقي وسط تصفيق وهتاف الجمهور في أجواء موسيقية استثنائية.

واجهت الإطلالة بعض الانتقاد فإعادة ارتداء الكورسيه الذهبي حتى لو بلون مختلف تعطي انطباعًا عن تكرار الأفكار وقلة التجديد في اختيار الإطلالات خصوصًا لفنانة بحجم أصالة الجمهور يتوقع منها دائماً مفاجآت أو لمسات جديدة هذا ما قد يقلل من عنصر التشويق ويجعل الإطلالة أقل تميزًا بالرغم من جمالها وأناقتها.