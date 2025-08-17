تابعوا عكاظ على
أصبح استخدام الأقمشة المستدامة أحد أبرز التوجهات في صناعة الموضة العربية لعام 2025، وذلك نتيجة زيادة وعي المستهلكين بأهمية البيئة والحد من التأثيرات السلبية على الكوكب.

الأقمشة المستدامة تشمل القطن العضوي، القطن المعاد تدويره، الكتان، والصوف المستدام، إضافة إلى الأقمشة المصنوعة من مواد نباتية مثل الألياف الخيزرانية أو قشور الأناناس.

تهدف هذه المواد إلى تقليل استهلاك المياه والطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية أثناء الإنتاج، مع الحفاظ على جودة الملابس ومتانتها.

المصممون العرب باتوا يدمجون هذه الأقمشة في مجموعاتهم الرسمية واليومية، مع المحافظة على التصميم العصري والألوان الجريئة لتواكب صيحات الموضة الحديثة.

التركيز على الاستدامة لم يعد مجرد خيار، بل أصبح جزءًا أساسيًا من الهوية العصرية للموضة العربية، ويُعزز من صورة العلامات التجارية أمام جمهور واعٍ بيئيًا.

