أثارت السيدة الألمانية سو جيرز، البالغة من العمر ستين عامًا، اهتمام وسائل الإعلام العالمية بعد ظهورها بإطلالة اعتُبرت جريئة وغير مألوفة بالنسبة لفئتها العمرية. فقد اختارت أزياء لافتة بتصاميم عصرية وألوان قوية، متجاوزة الصورة النمطية التي غالبًا ما تُفرض على النساء مع التقدم في السن. ظهورها كان بمثابة رسالة مباشرة ضد التمييز العمري في عالم الموضة، إذ أكدت أن الأناقة لا ترتبط بعمر محدد، وإنما بالقدرة على التعبير عن الذات والثقة الشخصية. هذه الخطوة لاقت إشادة من كثير من المتابعين الذين رأوا فيها كسرًا لقيود اجتماعية طالما حدّت من حرية النساء في اختيار إطلالاتهن بعد الخمسين، فيما اعتبرها آخرون دعوة مفتوحة لإعادة النظر في مفهوم الجمال والجرأة بعيدًا عن التقسيمات التقليدية.



