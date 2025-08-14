توقّع خبراء الموضة أن يشهد موسم خريف وشتاء 2025 حضوراً قوياً للمعاطف النسائية التي تجمع بين الأناقة والطابع العصري.

التصميمات المرتقبة ستمزج بين القصات الكلاسيكية والخامات الفاخرة مثل الصوف والكشمير، مع إضافة تفاصيل مبتكرة كالأحزمة العريضة والأكتاف البارزة والألوان الدافئة التي تتنوع بين الدرجات الترابية والحيادية، إضافة إلى بعض الألوان الجريئة لإطلالة أكثر تميزاً.

هذا التوجه يعكس رغبة دور الأزياء في تقديم قطع عملية تناسب الحياة اليومية، وفي الوقت نفسه تحافظ على لمسة راقية تليق بالمناسبات الرسمية، ما يجعل المعطف قطعة استثمارية أساسية في خزانة المرأة للموسم القادم.