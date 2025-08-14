تشهد صيحة الإكسسوارات في 2025 بروز «Bag Charms» أو تعليقات الحقائب كأحد أبرز القطع الأساسية في الإطلالات العصرية.

هذه التعليقات الصغيرة التي تأتي بتصاميم كرتونية مرحة، مثل الشخصيات الكرتونية الشهيرة، أصبحت أكثر من مجرد تفصيل جمالي، إذ تحولت إلى وسيلة للتعبير عن الشخصية وإضفاء لمسة دعابة و«دلع» على الحقيبة.

انتشار هذه الموضة يعكس رغبة جيل اليوم في كسر الروتين التقليدي للموضة، وإدخال عناصر مرحة وخفيفة الظل على الإطلالة اليومية، مع الحفاظ على حس الأناقة والتميز.

هذا التوجه يؤكد أن الموضة لم تعد تقتصر على الملابس الأساسية، بل أصبحت تولي اهتماماً أكبر للتفاصيل الصغيرة التي تترك انطباعاً قوياً وتضفي طابعاً فريداً على المظهر العام.