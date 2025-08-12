تابعوا عكاظ على
خلال جولة الترويج للموسم الثاني من مسلسل «Wednesday»، أثبتت الممثلة جينا أورتيغا مكانتها كأيقونة موضة صاعدة، إذ اختارت إطلالات أنيقة وجريئة حملت توقيع مصممين بارزين مثل Willy Chavarria وSimone Rocha.

تنوعت خياراتها بين التصاميم الكلاسيكية ذات اللمسات العصرية والقطع الجريئة التي تعكس شخصيتها القوية، مما منحها حضوراً لافتاً على السجادة الحمراء وفي جلسات التصوير.

تألقها لم يقتصر على اختيار الأزياء فحسب، بل شمل تنسيقاً متقناً للإكسسوارات وتسريحات الشعر، ليؤكد قدرتها على المزج بين الجرأة والذوق الرفيع بأسلوب يرسخ صورتها كرمز للأناقة المعاصرة.

