موضة ربيع وصيف 2026 في العالم العربي تميل هذا الموسم لمزج التراث بالحاضر بأسلوب أنيق وحرفي، حيث برزت التصاميم المستوحاة من الرموز الثقافية مثل التطريز التقليدي والنقوش التراثية، لكنها قُدمت بقصات حديثة وأقمشة فاخرة.

المنصات العربية، وعلى رأسها أسبوع الموضة في دبي، ركزت على الاستدامة وإبراز التنوع الثقافي، مع حضور قوي لمصممين من مختلف الدول العربية.

الألوان اتجهت إلى الدرجات الهادئة مثل الباستيل والألوان الترابية، مع استخدام واسع للأقمشة الطبيعية كالكتان والقطن، ما أضفى إحساساً بالراحة والانتعاش.

القصات جاءت مريحة وفضفاضة، تناسب المناخ الحار وتمنح حرية الحركة دون التفريط في الأناقة، مثل الفساتين الانسيابية والسراويل الواسعة.

من جهة أخرى، لمع نجم مصممين عرب مثل محمد آشي بتصاميمه الهندسية الراقية، وإيمان العجلان التي قدمت إطلالات لافتة على السجادة الحمراء، ورامي العلي الذي واصل دمج الفخامة الكلاسيكية بلمسات عصرية.

النتيجة كانت مشهداً عربياً متجدداً يعكس الهوية المحلية بروح عالمية، ويمهد لانتشار هذه الصيحات خارج المنطقة.