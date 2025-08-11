في عرض لافت جمع بين الموضة والهوية والموقف السياسي، خطفت المصممة والعارضة الفلسطينية ألانا حديد، شقيقة العارضتين العالميتين جيجي وبيلا حديد، الأضواء في ختام أسبوع الموضة في كوبنهاغن.

ألانا ظهرت بفستان طويل مستوحى من الكوفية الفلسطينية، للتأكيد على أهمية الحفاظ على التراث في صناعة الأزياء العالمية. التصميم جاء بلمسات معاصرة تحاكي أحدث صيحات الموضة، لكنه حافظ على الرمزية القوية التي تحملها الكوفية في الثقافة الفلسطينية.

الإطلالة لاقت تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بجرأتها في توظيف منصة عالمية لتسليط الضوء على قضايا إنسانية وسياسية، مؤكدين أن الموضة يمكن أن تكون أداة للتعبير والمقاومة إلى جانب كونها مجالاً للإبداع والجمال.