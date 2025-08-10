اختيار قطع الملابس المناسبة لطالبات الجامعة يتطلب الجمع بين الاحتشام والعملية لضمان الراحة والظهور بمظهر أنيق في الصفوف الدراسية.





يمكن الاعتماد على القمصان القطنية الفضفاضة أو البلوزات ذات الأكمام الطويلة التي توفر تهوية جيدة وتغطي الجسم بشكل مريح، مع تنسيقها مع بناطيل واسعة أو بناطيل بقصة مستقيمة تمنح حرية الحركة وتناسب الجلوس لفترات طويلة.

تعتبر العباءات العملية ذات القصات البسيطة والأقمشة الخفيفة خيارا مثاليا للمحافظة على الاحتشام مع سهولة التنقل بين القاعات. كما يمكن إدخال الجاكيتات الخفيفة أو الكارديغانات الطويلة لإضفاء لمسة أنيقة وتوفير دفء إضافي في القاعات المكيفة. وينصح باختيار ألوان حيادية أو هادئة لسهولة التنسيق، إضافة إلى أحذية مريحة مثل السنيكرز أو اللوفرز التي تدعم الحركة طوال اليوم الجامعي.