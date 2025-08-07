ظهرت الفاشينستا السعودية ريم السويدي بإطلالة لافتة حملت بصمة فنية مفعمة بالحياة، حيث اختارت تنسيقاً صيفياً من دار Alemais عبر متجر Elegant Moon، جمع بين الأسلوب العملي وروح العطلة. تمحورت الإطلالة حول طقم مطبّع برسومات مستوحاة من المشاهد الاستوائية والتفاصيل المستلهمة من أجواء السفر والبحر، بألوان حيوية كالأزرق الفيروزي والأصفر والأحمر والأخضر.

أكملت ريم الإطلالة بحقيبة صغيرة باللون الأصفر المشرق أضافت لمسة مرحة، إلى جانب نظارات شمسية عصرية واكسسوارات بسيطة عزّزت حضورها الأنيق. هذه الإطلالة تأتي كامتداد لأسلوب ريم الجريء في التعبير عن شخصيتها من خلال الموضة، حيث تمزج بين الفن والستايل في كل ظهور.