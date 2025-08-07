في أحدث ظهور لها، أثارت الشابة لي لي، ابنة الثنائي الفني الشهير منى زكي وأحمد حلمي، اهتماماً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بسبب التغيّر اللافت في ملامحها، حيث بدا أنفها مختلفاً عمّا كان عليه في السابق، ما دفع الجمهور إلى التساؤل حول احتمال خضوعها لعملية تجميل.





ولم تصدر لي لي أو عائلتها أي تصريح رسمي يؤكد أو ينفي هذا الأمر، لكن ملاحظات الجمهور حول التغير في أنفها تكررت بشكل واسع في التعليقات، مع بعض المستغربين الذين صرّحوا: «دي بعد تجميل مناخيرها؟»، و«مغيره ملامحها، ما كانتش كده».

في الوقت نفسه، لفت التشابه الكبير بينها وبين والدتها النجمة منى زكي أنظار المتابعين، الذين وصفوها بـ«النسخة طبق الأصل» منها، حتى أن البعض لامس تقارباً في أسلوب التعبير، ونبرة الصوت.