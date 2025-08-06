انطلق أول أسبوع أزياء في مدينة أسبن الأمريكية في الفترة من 7 إلى 10 أغسطس، ليشكل منصة جديدة تحتفي بالإبداع والابتكار في عالم الموضة. الحدث جذب اهتمام المصممين وعشاق الأزياء من مختلف أنحاء العالم، حيث تميّز بعروض تقديمية جمعت بين الأناقة العصرية والطابع الجبلي الفاخر الذي تشتهر به المنطقة.

يتخلل الأسبوع عدد من الفعاليات الحصرية وورش العمل والمعارض التفاعلية، مما يمنح المشاركين فرصة للاطلاع على أحدث التوجهات التصميمية وتسليط الضوء على المواهب الصاعدة في الصناعة. بتنظيمه المحترف ومحتواه المتنوع، يرسّخ أسبوع أسبن مكانته كوجهة واعدة على خارطة الموضة العالمية.