أعلنت الولايات المتحدة فرض تعرفة جمركية جديدة على الملابس والأحذية المستوردة، ما تسبب في ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 40%؜.

هذا القرار أثار ردود فعل واسعة داخل قطاع التجزئة العالمي، إذ يُتوقع أن يؤثر بشكل مباشر على حركة الاستيراد والتسعير في الأسواق الدولية.

الخبراء أشاروا إلى أن هذه الخطوة ستنعكس على المستهلكين بزيادة تكاليف الشراء وتراجع خياراتهم الشرائية بنسبة تقدر بنحو 35% إلى 40%؜، خصوصاً في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية العالمية. كما حذر المصنعون من احتمال تراجع الطلب على المنتجات بسبب الفجوة المتزايدة بين العرض والقدرة الشرائية، مما قد يؤدي إلى تغييرات في إستراتيجيات الإنتاج والتوزيع مستقبلاً.