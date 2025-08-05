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ظهرت الفنانة كاردبي في حدث WWE SummerSlam بإطلالة ملفتة أثارت الكثير من الجدل والإعجاب. اختارت فستانًا أسود مصنوعًا من الريش، يجمع بين الطابع القوطي والغلاف الفني، مما أعطى اللوك بعدًا دراميًا قويًا ومميزًا. جاءت هذه الإطلالة كجزء من سرد بصري متكامل اعتمد على رمزية الغراب، الذي مثل عنصرًا متكررًا يعكس الغموض والقوة في العرض. تميزت الإطلالة بالتفاصيل الدقيقة التي توازن بين الفن والدراما، مع لمسة معاصرة تتماشى مع الطابع الاستعراضي للحدث. وقد لاقت هذه المظهر ردود فعل متباينة بين جمهور الموضة وعشاق المصارعة، حيث اعتبرها البعض تعبيرًا فنيًا مبدعًا، في حين رأى آخرون أنها تحمل طابعًا قويًا يبرز شخصية كاردبي في الساحة الفنية والترفيهية.

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