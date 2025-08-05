انطلق أسبوع الموضة في كوبنهاجن لموسم ربيع وصيف 2026 صباح أمس الإثنين الرابع من أغسطس 2025، وسيستمر حتى يوم الجمعة الثامن من الشهر نفسه. تميّز الحدث بجمعه بين العروض الحيّة والتقديمات الفنية والفعاليات الثقافية وسط حضور إبداعي متنوع من علامات تجارية ومصممين من شمال أوروبا ومناطق أخرى.

ركز الموسم على مفاهيم الاستدامة والتصميم المعاصر، مع ظهور واضح للفساتين الانسيابية والخياطة غير المتماثلة، كما عكست التصاميم توجهًا جديدًا نحو التوازن بين الأنوثة الكلاسيكية والأسلوب العملي الحديث.

شهد البرنامج عودة إحدى المصممات البارزات بعد غياب إلى منصات العرض، إضافة إلى بروز أسماء جديدة ضمن المواهب الصاعدة. أما العروض فقد امتدّت على مدار خمسة أيام، وتنوّعت بين تصاميم راقية نهارية وخيارات مسائية بطابع فني أو تجريبي.

تفاعل الجمهور مع الحدث كان لافتًا، سواء من خلال الحضور الفعلي أو التغطيات الرقمية، ما عزز من مكانة العاصمة الدنماركية كأحد أهم مراكز الموضة العالمية المهتمة بالاستدامة والابتكار.