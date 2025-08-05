تكنولوجيا التحفيز العضلي أصبحت اليوم من أبرز التقنيات الطبية والرياضية التي تسهم في دعم قوة العضلات وتحسين أدائها، حيث تعتمد على إرسال نبضات كهربائية تحاكي الإشارات العصبية الطبيعية لتحفيز الانقباضات العضلية. تستخدم هذه التقنية بشكل واسع في إعادة التأهيل بعد الإصابات أو العمليات الجراحية، وكذلك في تعزيز اللياقة البدنية للرياضيين الذين يسعون لزيادة قوة وتحمل عضلاتهم.

أثبتت الأبحاث العلمية أن التحفيز العضلي يساهم في تقليل فقدان الكتلة العضلية وتحسين الأداء الوظيفي، لا سيما لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف العضلات أو اضطرابات الحركة. ومن جهة أخرى، يشير المختصون إلى أهمية استخدام هذه التقنية تحت إشراف طبي دقيق لتجنب المضاعفات وضمان الاستفادة المثلى. مع التطور المستمر في الأجهزة والبرامج المصاحبة، يتوقع أن تلعب تكنولوجيا التحفيز العضلي دورًا أكبر في المستقبل في مجالات العلاج والرياضة والتأهيل.