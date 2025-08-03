يشهد عالم الموضة حالياً تفاعلاً لافتاً مع أخبار الجزء الثاني المرتقب من فيلم «The Devil Wears Prada»، الذي أثار اهتمام عشاق الأناقة حول العالم، ليس فقط كعمل سينمائي، بل كمصدر إلهام جديد لصيحات الموضة. تصاميم الأزياء التي ظهرت في الصور الأولية من مواقع التصوير أعادت للأذهان جمالية العقد الأول من الألفينات، مع لمسات معاصرة توازن بين الحدة والنعومة. اختيار آن هاثاواي لإطلالات تجمع بين الكلاسيكية والعصرية، مثل التنانير الدنيم الطويلة والتوبات ذات التفاصيل البارزة، يعكس اتجاهاً جديداً بدأ يتسلل إلى منصات الموضة من بوابة الشاشة. التأثير النفسي والرمزي للفيلم الأصلي، الذي شكّل مرجعاً للموضة لدى جيل كامل، يهيّئ الجزء الثاني ليكون أكثر من مجرد عمل فني؛ بل موجّه جديد لخيارات الأزياء الموسمية، ودليل على العلاقة المتبادلة بين السينما وصناعة الموضة.