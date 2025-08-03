أطلّت الممثلة عارضة الأزياء الكندية باميلا أندرسون بإطلالة أعادت تعريف الأناقة الكلاسيكية بلمسة عصرية راقية. ارتدت طقماً من قطعتين باللون الأصفر الزبدي «butter yellow»، أحد أبرز ألوان الموسم، مؤلف من تنورة ميدي أنيقة وقميص بياقة ناعمة بتفاصيل دقيقة تعكس أسلوب الستينيات المتجدد.





أكمَلت باميلا إطلالتها بحقيبة «Gucci Bamboo 1947»، إحدى أيقونات الدار الإيطالية، التي أضافت لمسة من الرقي الخالد. اختارت نظارات شمسية داكنة بتصميم كلاسيكي، وتسريحة شعر مستوحاة من رموز الموضة في حقبة الستينيات، مما عزز الحضور الدرامي للمظهر دون أن يفقده بساطته. الإطلالة بأكملها قدّمت تأويلاً حديثاً للأنوثة الهادئة والمترفة، مؤكدة قدرة غوتشي المستمرة في المزج بين التراث والابتكار ضمن رؤيتها الجمالية المتطورة.