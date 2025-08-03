في أولى إشارات موسم صيف 2025، ظهر توجه واضح بأن نوعية الصنادل البسيطة، المعروفة بالـ flip‑flops، تجاوزت حدود الشاطئ وصارت تمثل عنصرًا أساسيًا في صيحات الأزياء العالمية. هذا الاتجاه جاء نتيجة تقاطُع بين الراحة المطلقة، والبساطة اللافتة، مع تعابير عصرية تُعيد تعريف الكلاسيكيات الصيفية.





أظهرت منصات الموضة العالمية أيضاً أن هذه الصنادل عادت بقوة، بل وتحوّلت إلى قطعة مفصلية تجمع بين مظهر الشارع العصري وطابع التصميم المستقبلي. تم تقديم نسخ ذات صلابة وارتفاع معتدل يُعرف بـ «البلاتفورم» تماشيًا مع استرجاع بعض عناصر جماليات التسعينيات، لكن بطريقة مكيفة مع متطلبات اليوم، حيث تأتي هذه النسخ بطلّة أنُيقة ومهدئة براقة دون مبالغة في الزخرفة.

اتجاهات الأزياء الحديثة عززت مكانة هذا الحذاء، حيث ظهر في عروض شهيرة كرمز للتجديد الأسلوبي، ليُدمج في مزيج بين البدلة الرسمية أو السترة اللطيفة مع البناطيل الواسعة، أو حتى مع الملابس الصيفية الخفيفة. وقد أيده عدد من المشاهير كقطعة عملية أنيقة، استُخدمت مع الجينز أو التنانير الطويلة بأسلوب يظهر التناغم بين البساطة والوظيفة.

كما أنّ البيانات التحليلية من محركات البحث أظهرت زيادة كبيرة في التساؤلات والمشتريات المرتبطة بهذا النوع من الصنادل خلال الربع الثاني من 2025، ما يعكس الإقبال المتزايد من المستخدمين على دمجها في خزانة الملابس اليومية.