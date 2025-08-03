في مشهد الموضة السعودي المتنامي، تبرز الحقائب كمنصة فنية تُجسّد العلاقة الحميمية بين الماضي والحاضر. مصممات محليات أعدن ابتكار هذه القطعة الأساسية بأسلوب يربط بين التراث البصري للبيئة الحجازية، وخصوصًا معمار أحياء جدة القديمة، وبين فلسفة التصميم المعاصر الذي يُولي اهتمامًا بالاستدامة والهوية.





يستمد هذا الاتجاه قوته من جماليات التفاصيل المعمارية التي طالما ميّزت المنطقة، مثل النوافذ الخشبية المزخرفة والبلكونات الشبكية التي تحاكي فن المشربية. هذه العناصر، التي شكّلت يومًا ما جزءًا من الحياة اليومية في قلب جدة، تحوّلت اليوم إلى مصدر إلهام بصري يتم ترجمته إلى أنماط وزخارف تُزين أسطح الحقائب أو تُنسج ضمن بنيتها.

ما يميّز هذه الموجة الجديدة من التصميم ليس فقط استلهامها للتراث، بل توظيفها لمواد وخامات تعكس توجهًا وعيًا بيئيًا، مع مراعاة الحرفية العالية والتفاصيل الدقيقة. هذه الحقائب ليست مجرد إكسسوارات مكملة للإطلالة، بل أصبحت قطعًا تُروى من خلالها حكاية مكان وهوية، وتُعبّر عن العمق الثقافي بشكل ملموس وعصري.