في الأول من يوليو 2025، أعلنت هيئة الأزياء السعودية وبالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إطلاق الدليل الإرشادي لحماية حقوق المصممين في صناعة الأزياء، كجزء من خطواتها الفاعلة ضمن جهودها لتمكين المواهب المحلية وتقوية بيئة العمل الإبداعي في القطاع ￼

هذا الدليل الإرشادي يهدف ليكون مرجعاً عملياً للمصممين للاستفادة من القوانين المتاحة لحماية الملكية الفكرية من خلال تسجيل تصاميمهم والاستفادة من الحماية القانونية المرتبطة بها. وهو يسعى أيضاً إلى تعزيز ثقافة الإبداع وتحفيز المصممين على تطوير أفكار جديدة دون الخوف من التقليد أو السرقة الفكرية. يغطي الدليل أربعة مجالات رئيسية تتعلق بصناعة الأزياء، أولها براءات الاختراع، التي تخصص لتغطية الابتكارات التقنية والتكنولوجية في تطوير الأقمشة والملابس، ثم النماذج الصناعية، التي تعنى بالأبعاد الجمالية والتصميمية والزخرفية في القطعة، بعد ذلك يأتي حقوق المؤلف، والتي تشمل الرسومات والنماذج الفنية والإبداعية المرتبطة بالتصميم، وأخيراً العلامة التجارية، التي تتناول أسماء العلامات والشعارات والرموز التي تميز المنتج في السوق. وتم توفير الدليل عبر الموقع الرسمي لـهيئة الأزياء، حيث يمكن للمصممين وأصحاب العلامات التجارية الاطلاع عليه والاستفادة منه. كما تستقبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية عبر موقعها الرسمي بلاغات انتهاك الحقوق، سواء عبر قانون حماية حقوق المؤلف أو نظام العلامات التجارية، من أصحاب الحقوق أو ممثليهم ￼. من خلال هذه المبادرة، تؤكد الهيئة التزامها بدعم الابتكار في مجال الأزياء وتمكين المصممين على امتداد مراحل سلسلة القيمة للمنتج، ما يعزز مكانة المملكة كبيئة تتبع المعايير العالمية في حماية الإبداع والابتكار الصناعي.