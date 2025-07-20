تستعد أيرلندا لاستضافة أول أسبوع موضة رسمي في تاريخها خلال الفترة من الـ6 وحتى الـ10 من أكتوبر 2025 في العاصمة دبلن والمنطقة الوسطى. يشكّل هذا الحدث نقطة تحول في مشهد الموضة المحلي، إذ يهدف إلى تسليط الضوء على المصممين والمواهب الأيرلندية ضمن منصة تجمع بين الأصالة والحداثة.

يقود الحدث الخبيرة في الابتكار الرقمي والموضة Ashley McDonnell، التي وضعت تصوراً طموحاً يدمج بين الإرث الثقافي والتصميم المعاصر. سيضم الأسبوع عروض أزياء مباشرة وورش عمل وجلسات حوارية بمشاركة شخصيات بارزة في صناعة الموضة الأوروبية مما يعزز مكانة أيرلندا على خارطة الموضة العالمية ويمنح المواهب المحلية فرصة للظهور أمام جمهور دولي.

يعكس تنظيم هذا الحدث رغبة حقيقية في بناء هوية موضة وطنية تواكب الاتجاهات العالمية دون التخلي عن الجذور الثقافية. ويُتوقع أن يشكل أسبوع الموضة في أيرلندا مساحة جديدة للإبداع والتبادل الثقافي ويمنح المصممين المستقلين منصة واسعة للتعبير عن رؤيتهم الفنية وسط اهتمام إعلامي وأوروبي متزايد