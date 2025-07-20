تُعدّ موضة الساعات الصغيرة أو ما يُعرف بـ Micro Watches من أبرز التوجهات الرائجة في عالم الأزياء والإكسسوارات خلال الفترة الحالية، إذ شهدت عودة قوية للتصاميم الكلاسيكية والراقية التي تتميّز بحجمها الدقيق، الذي لا يتجاوز في الغالب 30 إلى 35 ملم.

هذا النوع من الساعات لم يعد يقتصر على كونه أداة لمعرفة الوقت، بل أصبح يُستخدم قطعةَ مجوهرات تكمّل الإطلالة وتمنحها لمسة من الأناقة الهادئة والبسيطة، وقد ساهمت علامات عالمية في تعزيز هذا الاتجاه من خلال طرح موديلات مصغّرة من ساعاتها الأيقونية مثل Mini Tank وMini Baignoire

انتشار هذه الموضة يُعزى أيضاً إلى ميل جمهور الموضة نحو القطع التي تجمع بين العملية والذوق الراقي خصوصاً تلك التي تتيح التنسيق بسهولة مع الإكسسوارات الأخرى مثل الأساور الذهبية أو السلاسل الرفيعة مما يجعل الساعة قطعة متكاملة ضمن أسلوب الـ capsule wardrobe العصري.

كما لاقت الساعات الصغيرة رواجاً لافتاً بين الرجال أيضاً، إذ أضفت لمسة من التميز والجرأة الهادئة في اختياراتهم اليومية ما يعكس توجهاً عاماً نحو تفضيل التصاميم المتقنة على المبالغة في الحجم أو البهرجة

وبحسب خبراء الصناعة فإن الطلب على Micro Watches يشهد ارتفاعاً ملحوظاً ليس فقط من قبل العلامات الكبرى، بل أيضاً من شركات الساعات المتخصصة والمعروفة بالـ microbrands، التي تقدم تصاميم أنيقة بأسعار منافسة وجودة حرفية عالية.

في المجمل تعكس هذه الموضة روحاً جديدة في عالم الإكسسوارات تجمع بين الذوق الكلاسيكي والطابع العصري، وتؤكد أن التفاصيل الدقيقة لا تزال تحظى بقوة حضور عالية في عالم الموضة اليوم.