ارتدت زين قطامي، عروس سيليو نجل إيلي صعب، في مراسم الزفاف الرسمي فستاناً ملكيًا أبيض من تصميم إيلي صعب بقصة أميرية فخمة مع أكتاف منسدلة وأكمام شفافة مطرزة يدويًا بالخيوط الذهبية والفضية استغرق تصميم الفستان أكثر من 800 ساعة شغل يدوي وتطلب عمل 39 حرفيًا واستخدام 5 كيلومترات من خيوط الحرير و1,500 قطعة ترتر وطرحة طويلة مبهرة فيها 250 ساعة تطريز إضافية





تميزت إطلالة العروس الملكية بتاج ناعم وتسريحة متموجة ناعمة وأقراط بتصميم دمعة أضفت لمسة من الرقي والفخامة عكست روح الدار التي تتميز بالكوتور الرفيع.

في السهرة اللي تلت مراسم الزواج ظهرت العروس بإطلالة ثانية ساحرة بفستان بلون الشمباني اللامع جاء بتطريز معدني دقيق وفتحة صدر على شكل V مع أوفرلاي شفاف أضفى على الإطلالة لمسة درامية متألقة انسجم الفستان مع الأجواء الاحتفالية، وكان مثالاً للفخامة المعاصرة.

قبل العرس وفي احتفال البري ويدينق في منطقة فقرا اللبنانية ظهرت زين بفستان ناعم بلون رملي وردي بسيط أنيق بكاب خفيف وتطريز ناعم يعكس هوية الدار وسط أجواء الطبيعة الجبلية في تناغم تام بين الفستان والمكان.

جميع الاطلالات كانت من تصميم والد العريس إيلي صعب بنفسه وحملت توقيعه الفاخر بحضور عدد كبير من النجوم مثل نانسي عجرم وإليسا ووائل كفوري، وتحوّل الزفاف إلى مهرجان أزياء راقٍ وكانت زين فيه نجمة ملكية بكل تفاصيلها.

الاطلالات الثلاث كانت عنوان للفخامة والذوق الرفيع، وأكدت مكانة دار إيلي صعب واحدةً من أهم دور الأزياء العالمية.