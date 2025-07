خطفت الممثلة الأمريكية سارة ميشيل غيلر الأنظار في العرض الأول لفيلم I Know What You Did Last Summer الجديد بإطلالة جريئة من Oscar de la Renta ارتدت فستاناً قصيراً دون أكتاف مزيناً برسومات فراشات ملونة بألوان النيلي والأزرق والبرتقالي ونسقته مع حقيبة برتقالية هندسية وكعب عالٍ بنفس اللون مع مجوهرات ناعمة ضافت لمسة فخمة على اللوك.



وحضرت بجانب زوجها فريدي برينز جونيور الذي اختار بدلة كتان أزرق داكن وقميصاً أبيض وحذاء لوفر أسود ليظهرا كأنهم استعادا أجواء أول عرض حضراه معاً عام 1997 حينما كانا بطلي الفيلم الأصلي.

رغم إن سارة لم تشارك في النسخة الجديدة إلا إنها حرصت أن تتواجد لدعم زوجها الذي عاد بشخصية راي برونسون، أما بطلة الفيلم جينيفر لوف هيويت فرجعت بدور جولي جيمس.