لم تعد الموضة حكرًا على منصات العروض والمجلات، بل أصبحت السوشال ميديا اللاعب الأهم في تشكيل الترندات، خصوصًا مع تصاعد تأثير إنستغرام وتيك توك. المؤثرات والمستخدمات العاديات أصبحن يقدمن ستايلات تنتشر بسرعة وتتحول لصيحات عالمية، أحيانًا في أيام فقط.

هذا التغيّر خلق دورة ترند أسرع وأكثر عفوية، وأجبر دور الأزياء على مواكبة ما يريده الجمهور لا ما تفرضه المنصة. تيك توك تحديدًا ساهم في بروز صيحات ترتبط بالهوية الثقافية، مثل الستايل الخليجي أو الكوري، وأعطى فرصة للقطع البسيطة لتتحوّل لأيقونية بسبب انتشارها.

السوشال ميديا ليست مجرد وسيلة عرض، بل أصبحت منصة صناعة وتأثير، وغيّرت مشهد الموضة من جذوره.