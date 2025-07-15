في أحدث إطلالة لها، تألقت الفنانة إليسا بفستان من تصميم اللبناني نيكولا جبران، حيث اختارت فستانًا يميل إلى النمط الكلاسيكيّ بلون التان اللامع خلال إحيائها حفلاً ضمن حفلاتها الصيفية. أضفى الفستان لمسة فاخرة من خلال تطريزات الترتر اللامعة، وقفازات طويله زادت من رونق اطلالتها.

تركت إليسا شعرها منسدلاً، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من تنفيذ خبير التجميل بسام فتوح.

هذه الإطلالة تُعدّ جزءًا من سلسلة اختياراتها المميزة بتوقيع نيكولا جبران، الذي يُعرف بتصاميمه الراقية التي تعكس الأنوثة والجاذبية. إليسا، التي تعتبر من أبرز النجمات في العالم العربي، لا تفوت أي فرصة لاختيار تصاميم هذا المصمم اللبناني الشهير، ما يعكس ذوقها الرفيع والأنثوي.