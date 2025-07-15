أطلت نادية الجندي أخيراً بإطلالة شبابية لفتت الأنظار، إذ ظهرت بفستان أبيض قصير جالسة على سيارة حمراء لامعة، في جلسة تصوير أُقيمت في لبنان. الفستان من علامة Zara وجمع بين البساطة والجرأة، ونسقته مع قبعة قش أنيقة ونظارات شمسية وحذاء رياضي أبيض، ما منح الإطلالة لمسة صيفية عصرية.

تفاعل المتابعون مع الصور بشكل واسع، وأثنوا على جمال نادية وحيويتها رغم تقدمها في السن، واعتبرها كثيرون مثالاً للجمال الدائم والثقة بالنفس. علّقت نادية على الصور بعبارة «مساء الورد عليكم جميعاً من لبنان الحبيبة»، وانهالت عليها التعليقات التي تشيد بأناقتها وروحها الشابة، كما شاركتها بعض الفنانات التفاعل مثل بدرية طلبة.

الإطلالة الجديدة أعادت نادية الجندي إلى الواجهة مجدداً، وأكدت قدرتها على مواكبة الموضة بأسلوب يناسب شخصيتها ويعكس حضورها القوي في كل ظهور.